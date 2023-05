Ue: al Consiglio Affari esteri discussione su Ucraina, stallo su nuove sanzioni a Mosca e richiesta per rapido invio di armi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo della difesa dell'Ucraina dipende non solo dal coraggio dei suoi soldati e del suo popolo, ma anche dal ritmo delle consegne di munizioni e di armi a Kiev. A dirlo, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Ecco perché il sostegno militare deve continuare, deve essere aumentato, deve essere esteso. Più sistemi di difesa aerea faranno la differenza sul campo di battaglia, questo è fondamentale", ha aggiunto poi rinnovando l'invito agli Stati membri a superare le divergenze e ad impegnarsi nella rapida fornitura di armamenti. La crisi in Ucraina, come da copione, è rimasta al centro della riunione dei ministri degli Esteri europei di Bruxelles. Una questione, quella della guerra, che si gioca però su più fronti, non solo su quello dell'aiuto militare. Sul tavolo del Consiglio, infatti, anche le discussioni sull'annunciato undicesimo pacchetto di misure restrittive a Mosca, che tarda ad arrivare, soprattutto per il mancato accordo fra gli Stati membri Ue e per il no dell'Ungheria, anche verso l'erogazione dell'ottava tranche di rimborsi agli aiuti militari nel quadro dello European Peace Facility, dopo l'inserimento della banca magiara Otp nella lista nera degli sponsor di guerra internazionali indicati da Kiev. Per questo, nelle discussioni di oggi, si è provveduto a cercare più un'intesa politica che un vero e proprio accordo sulle sanzioni. (segue) (Beb)