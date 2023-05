Ue: al Consiglio Affari esteri discussione su Ucraina, stallo su nuove sanzioni a Mosca e richiesta per rapido invio di armi a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dimensione, insomma, che potesse mettere i ministri europei sulla stessa linea, verso una prossima adozione delle nuove misure restrittive, principalmente finalizzate alla lotta all'elusione delle sanzioni già approvate nei mesi scorsi. "Sulle sanzioni, ci vuole tempo e dobbiamo lavorare. Non sono temi così facili da risolvere. Oggi si è fatta una valutazione politica, l'indirizzo è quello di sostenere comunque l'Ucraina", ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa margine del Consiglio. "Continueremo a sostenere l'Ucraina cercando di evitare che ci siano aggiramenti delle misure. Il tema è importante. L'impegno a sostenerci, da questo punto di vista, è arrivato anche dai Paesi candidati all'ingresso in Ue dei Balcani", ha poi aggiunto. Elusione ormai ammessa a più riprese da Bruxelles, e messa in atto soprattutto dai Paesi terzi, che spesso possono comprare merci europee per poi esportarle in direzione di Mosca. Come il caso dell'incremento delle esportazioni delle automobili europee in Asia centrale, aumentato del 300 per cento, a fronte di una diminuzione dell'80 per cento delle vendite Ue in Russia. Dati confermati dall'Alto rappresentante Borrell in conferenza stampa e sui quali, come lui stesso ha lasciato intendere, Bruxelles sta lavorando per risolvere il problema. "Fino ad oggi siamo stati in grado di trovare soluzioni per ogni Stato membro e in ogni tranche di supporto militare. Sono sicuro che continueremo a farlo. Ma questo richiede dialogo fra noi", ha affermato. (segue) (Beb)