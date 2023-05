Ue: al Consiglio Affari esteri discussione su Ucraina, stallo su nuove sanzioni a Mosca e richiesta per rapido invio di armi a Kiev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'influenza, quella russa, che il capo della diplomazia europeo denuncia anche nel tentativo di compromettere il percorso di avvicinamento degli Stati dei Balcani occidentali verso l'Europa. "Accogliamo con favore le scelte strategiche coraggiose di alcuni dei Paesi, che si sono allineati pienamente alla nostra politica estera e alle nostre sanzioni, ma abbiamo indicato, a coloro che non si sono ancora allineati completamente, o non si sono allineati affatto", ossia la Serbia, "che mantenere stretti legami con la Russia non è compatibile con il loro processo di adesione all'Unione europea", ha infatti detto in conferenza stampa proprio Borrell, rimarcando la posizione Ue. Le buone notizie, come lo stesso Alto rappresentante ha poi confermato, vengono da alcuni risultati militari, con il completamento dell'addestramento di 15 mila soldati ucraini da parte della missione europea di addestramento. A questi, ha poi continuato, "se ne aggiungeranno altri 15mila entro la fine dell'anno". Sullo sfondo delle discussioni in seno Consiglio Affari esteri, non approdate ufficialmente al tavolo dei ministri Ue, anche il possibile invio di aerei da combattimento F16 a Kiev, decisione che non riguarda direttamente l'Italia, priva dei velivoli richiesti da Zelensky. "Noi non abbiamo F16, non possiamo inviare in Ucraina aerei che non abbiamo. Ma credo che tutte le questioni che riguardano decisioni di tipo militare o di azione per la difesa dell'Ucraina, debbano essere prese insieme dalla Nato e dall'Unione europea", ha dichiarato Tajani nel punto stampa. Le discussioni, sul tema, ha proseguito, si terranno probabilmente nel corso del Consiglio informale della Nato il 31 di maggio e il primo di giugno, per poi approdare al vertice Nato di Vilnius a luglio. "Lì si affronteranno molte cose", ha aggiunto Tajani. (segue) (Beb)