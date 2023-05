Egitto: membro Federazione industrie, ricominciata crisi stoccaggio di merci nei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto riemerso il problema dell’accumulo di prodotti e beni di prima necessità nei porti del Paese. Lo ha riferito in un'intervista all’emittente panaraba "Al Arabiya", un membro della Federazione delle industrie e dell'Associazione degli imprenditori egiziani, Kamal el Desouki, spiegando che la crisi “non appare però così grave come in precedenza”. "Questo problema deriva dalla carenza di valuta estera”, ha spiegato El Desouki, aggiungendo che finora "le fabbriche non si sono fermate, ma le capacità produttive sono diminuite in alcuni casi". “A risentirne sono stati i settori dei materiali da costruzione e dell'industria metalmeccanica, perché si collocano in ordine di importanza dopo l'industria alimentare e farmaceutica”, ha concluso El Desouki. Lo scorso gennaio, il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, aveva annunciato il superamento della crisi. La grave carenza di valuta estera in Egitto dal mese di febbraio 2022 è stata all’origine di un accumulo di merci nei porti, di una carenza di merci nel mercato e di un forte aumento dell’inflazione.(Cae)