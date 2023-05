Piemonte: Zambaia, cerchiamo di essere sedimento delle lotte e battaglie delle popolazioni Iraniane e Afghane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in un consiglio regionale aperto che è su una vetrina internazionale come quella del Salone del libro di Torino. Momenti come questo servono a cercare di essere il sedimento delle lotte e delle battaglie che vengono portate avanti dall’altra parte del mondo. Oggi parliamo di Iran e Afghanistan, dove assistiamo a veri e propri genocidi,perché parliamo di numeri preoccupanti per quanto riguarda le esecuzioni capitali nei confronti di persone che esprimono semplicemente un’idea anche solo sui social. Lo ha affermato là vicepresidente del Comitsto diritti umani Sara Zambaia a margine del Consiglio regionale del Piemonte aperto sul tema all’interno del Salone del libro di Torino. “Quindi giornate come oggi devono semplicemente essere un modo per riuscire come istituzioni a portare avanti la nostra voce, anche a livello internazionale, affinché stati e regimi come Iran e Afghanistan vengano con il tempo isolati dalla scena internazionale, perché penso che sia l’unico modo per dare una voce e una giusta rappresentanza democratica”, ha concluso. (Rpi)