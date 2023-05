Francia-Lituania: presidente Nauseda sarà ricevuto da Macron il 24 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà il 24 maggio l'omologo lituano Gitanas Nauseda a Parigi per un pranzo di lavoro. "Quest'incontro gli permetterà di preparare i prossimi appuntamenti internazionali, in particolare il vertice della Nato a Vilnius l'11 e il 12 luglio prossimi", si legge in una nota dell'Eliseo. I due leader evocheranno anche "la preparazione del Summit della Comunità politica europea il primo giugno a Chisinau, insieme al Consiglio europeo", ha spiegato la presidenza francese. Nauseda è atteso all'Eliseo alle 13:15. I due presidenti rilasceranno una dichiarazione congiunta prima del pranzo di lavoro. (Frp)