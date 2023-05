Migranti: Italia chiede attenzione su Stati alle frontiere esterne Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Bruxelles una riunione dei ministri dell'Interno dei Paesi del cosiddetto "formato Berlino", composto da Italia, Francia, Germania, Spagna (la prossima presidenza del Consiglio Ue), Belgio, Svezia (attuale presidenza del Consiglio Ue) e Repubblica Ceca. L'incontro è stato convocato in vista del Consiglio Giustizia e Affari interni del prossimo 8 giugno e si inscrive nel contesto dei negoziati sul Patto migrazione e asilo, a cui l'Italia sta partecipando prendendovi parte a tutti i livelli ed in vari formati. A quanto si apprende da fonti diplomatiche, "il confronto si è in particolare concentrato sulla cosiddetta dimensione interna della migrazione". Da parte italiana, continua la fonte, è stato confermato l'impegno nel negoziato sul Patto, "sottolineando che occorre raggiungere un compromesso di alto profilo". Inoltre, "è stato ricordato che i Regolamenti (sulla procedura di asilo e sulla gestione dell'asilo e della migrazione) ricadranno principalmente sugli Stati membri di frontiera ed è chiaro che non si potrà prescindere da una regolamentazione che goda del pieno consenso proprio di questi Stati, che per primi saranno chiamati ad applicare le nuove regole e a sopportarne i maggiori oneri", fa sapere la fonte. "I negoziati proseguiranno a tutti i livelli e in tutti i formati, a partire da quello dei Paesi del Mediterraneo (Med5), che portano avanti la richiesta di un equo bilanciamento tra responsabilità e solidarietà", conclude la fonte. (Beb)