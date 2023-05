Viterbo: in 5mila alla seconda edizione di "Assaggi" organizzato da Camera di Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati circa 5mila, secondo gli organizzatori, gli operatori del settore Food&Beverage, stampa e visitatori che hanno potuto scoprire i prodotti ed i volti dei 70 espositori del salone enogastronomico laziale "Assaggi". La seconda edizione dell'iniziativa che ha anche previsto 22 aree tra show cooking, food talk ed esperienze sensoriali, 16 degustazioni guidate di olio, vino e caffè, laboratori per bambini e l'area food truck, si è svolta a Viterbo da venerdì 19 ad oggi ed organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e il Comune di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow Food Lazio con l'obiettivo di promuovere il ricchissimo patrimonio agroalimentare della regione ed il binomio gusto-turismo nell'Alto Lazio. (segue) (Com)