Viterbo: in 5mila alla seconda edizione di "Assaggi" organizzato da Camera di Commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti di questa edizione che ci ha sorpreso per presenze ed apprezzamento dei prodotti presentati, come abbiamo potuto riscontrare dai numerosi feedback ricevuti da espositori, operatori del settore food & beverage, stampa e visitatori. – ha dichiarato in una nota il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani – Un risultato che ci sprona a proseguire in questa direzione, con eventi in grado di far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche direttamente dalle voci e dai volti dei produttori e produttrici, i quali hanno avuto l'opportunità sia di esporre sia di far conoscere le proprie storie e peculiarità attraverso gli eventi di valorizzazione di profumi e sapori sapientemente narrati nell'ambito di show cooking, degustazioni guidate, giochi sensoriali e food talk organizzati nelle varie location di Assaggi che hanno affiancato il Salone vero e proprio". (segue) (Com)