- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate a Milano in occasione dell'Africa Day, la Giornata dell'Africa che si celebra il 25 maggio.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 12)L'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé interviene alla presentazione di EduFest, evento dedicato a bambini e bambine, famiglie, insegnanti e professionisti nel campo dell'educazione che si svolgerà negli spazi pubblici del Parco Trotter il 27 e 28 maggio prossimi. Intervengono, tra gli altri,Valerio Pedroni,presidente della Commissione speciale per l'economia civile e lo sviluppo del Terzo settore, Silvio Premoli, Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano Sarah Maestri della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.Palazzo Marino, Sala stampa Franco Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 12:30)La Vicesindaco Anna Scavuzzo interviene alla cerimonia per il 31esimo anniversario della strage di Capaci e depone un mazzo di fiori al cippo in memoria dei due magistrati uccisi dalla mafia. Partecipano, inoltre, l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, la referente di Libera Lucilla Andreucci, il Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano Alessandra Cerreti, il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Milano Nicola Micele, e la nipote della studentessa milanese Cristina Mazzotti, rapita e uccisa nel 1975, Arianna Mazzotti.Giardini Falcone e Borsellino, via Benedetto Marcello (ore 17)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Festival "Risorsanziani" dello Spi-Cgil della Lombardia.Società Umanitaria, via San Barnaba 48 (ore 18)REGIONEL'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa interviene all'evento "Made in Inail. Forum della Prevenzione". Previsti, tra gli altri, gli interventi del presidente dell'Inail, Franco Bettoni, del questore di Milano, Giuseppe Petronzi, del vicepresidente di Automobile Club Milano Pietro Meda, del direttore regionale Lombardia Inail, Alessandra Lanza e del direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e la Presidente del Consiglio per le pari opportunità Letizia Caccavale intervengono alla presentazione del dossier "Parità virtuosa", il documento realizzato dal Consiglio per le Pari Opportunità sul Riconoscimento parità virtuosa, istituito nel 2019.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 10:30)VARIEPresentazione della seconda edizione del concorso "28 aprile tutti i giorni: lavoro sicuro, insieme si può!", rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della città metropolitana di Milano e organizzato da Cgil, Cisl, Uil di Milano.Città Metropolitana, Sala Affreschi, Via Luigi Soderini, 24 (ore 9:30)Conferenza "L’industria italiana e le sfide di medio periodo, tra vincoli demografici e rafforzamento competitivo" per il 103° Rapporto Analisi dei Settori industriali, organizzato da Intesa Sanpaolo.Sala convegni di Intesa Sanpaolo, piazza Belgioioso 1 (ore 11)Incontro "Il veleno che non ti aspetti" sulla concentrazione di glifosate nei terreni lombardi, organizzato dall'Università di Milano, Irsa/Cnr e Legambiente Lombardia con Fondazione Cariplo.Cascina Nascosta, viale Alemagna 14, (ore 11)Conferenza della mostra di "Anna Franceschini, All Those Stuffed Shirts", a cura di Damiano Gullì, con il Presidente della Triennale Milano, Stefano Boeri.Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna, 6 (ore 11:30) (Rem)