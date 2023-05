Veneto: Zaia, firma protocollo fanghi è altra azione concreta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per una risposta concreta che viene dal governo. Con la firma del ministro della Salute, che segue quella del ministro delle Infrastrutture e quella del ministro dell'Ambiente, entra definitivamente nell'operatività il Protocollo Fanghi, superando una normativa obsoleta di tre decenni fa”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commentando la forma da parte del governo del decreto relativo al Protocollo Fanghi che consentirà lo svolgimento di diversi lavori nella laguna veneziana. “Nel rispetto del delicato equilibrio ambientale tra terra e mare in cui vivono il territorio di Venezia e altre aree venete affacciate sull'Adriatico – ha proseguito –, la Laguna potrà essere protagonista di nuovi lavori, da tempo attesi perché necessari, indispensabili a beneficio dei siti portuali, dei collegamenti e dei trasporti acquei". Secondo Zaia questa sarà "una nuova spinta per l'economia e la vivibilità di un'area, dove non solo giungono ogni anno milioni di turisti ma vive e conduce le sue attività un'ampia parte della popolazione veneta”. “Con concretezza i ministeri delle Infrastrutture e della Salute hanno permesso di sbloccare una tematica ferma da troppo tempo", ha concluso. (Rev)