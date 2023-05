Governo: Landini (Cgil), bene confronto, ma adesso servono risposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo chiedendo da mesi di poter discutere e fare delle scelte prima che il governo decida, cosa finora non è avvenuta". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'incontro avvenuto nella sede dell'associazione Nonna Roma dal titolo "È il momento di agire" nell'ambito della campagna "Ci vuole un reddito", a Roma. In quei titoli indicati nella convocazione da parte del governo "vedo delle mancanze perché non si parla di reddito di cittadinanza, di superamento della precarietà e di togliere i voucher e i contratti a termine. Non si parla di mettere soldi sulla sanità pubblica, quando la gente non riesce nemmeno a curarsi. Non sono previsti soldi per rinnovare i contratti nazionali di chi ha il lavoro scaduto. Noi andremo a quell'incontro e ascolteremo quali eventuali novità il governo ha da dirci - ha sottolineato Landini -. Ma noi abbiamo presentato proposte e delle piattaforme unitarie molto precise, che chiedono di non fare la tax ma un'altra riforma fiscale, di investire per superare i morti sul lavoro. Quindi valuteremo cosa il governo ha da dirci". Qualora non si ritenessero soddisfatti, "ci sono tutte le condizioni per uno sciopero generale, ma gli scioperi non si minacciano: si organizzano e si proclamano e si fanno quando è il momento giusto", ha concluso Landini. (Rer)