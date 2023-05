Russia: direttore ingellicence esterna tedesca, nessuna crepa nel sistema Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel “sistema Putin” non si osserva “alcuna crepa”. È quanto dichiarato da Bruno Kahl, il direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, il funzionario ha aggiunto che in Russia la critica pubblica alla condotta della guerra contro l'Ucraina è “un normale confronto”. Tuttavia, come evidenziato da Kahl, ciò non costituisce un pericolo per “il sistema” che fa capo al presidente russo, Vladimir Putin.(Geb)