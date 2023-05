Sahara occidentale: ambasciata d'Italia in Marocco, nuovo centro di Tindouf non riflette posizione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell’ambasciata d’Italia in Algeria di inaugurare a Tindouf, città del Sahara algerino, il nuovo “pop-up” per i servizi consolari realizzato in collaborazione con la società Vfs-Global "non è in alcun modo legata alla posizione italiana sulla questione del Sahara occidentale". Lo afferma in una nota l'ambasciata d'Italia a Rabat, precisando che l'antenna attivata mira a migliorare e semplificare la presentazione delle domande di visto. "Il centro pop-up di Tindouf rimarrà attivo per due mesi. Nelle prossime settimane verranno aperti centri pop-up in altre città dell'Algeria. L'ambasciata italiana tiene a precisare che questa iniziativa amministrativa non è in alcun modo legato alla posizione italiana sulla questione del Sahara occidentale. L'Italia conferma la sua posizione, così come espressa nella Dichiarazione sul partenariato strategico multidimensionale firmato il 1 novembre 2019 a Rabat, riaffermando il pieno appoggio dell'Italia agli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite per proseguire il processo politico, in accordo con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza del Nazioni Unite. L'Italia, a questo proposito, si rallegra per il serio e credibile impegno compiuto dal Marocco nel quadro delle Nazioni Unite e incoraggia tutte le parti a proseguire il loro impegno in uno spirito di realismo e compromesso", conclude la nota. (segue) (Res)