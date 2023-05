Torino: Roccella, a Salone libro non come ministra, da contestatori volontà di impedirmi di parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io penso che la contestazione sia legittima, finché è una contestazione e quando non diventa un'impossibilità per chi è sul palco di parlare e in quel caso di presentare un libro, io non ero lì come ministra", ma come "autrice di un libro sulla mia famiglia radicale". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4, parlando delle contestazioni nei suoi confronti al Salone del libro di Torino. "Io ho pensato di invitarli al dialogo, lasciando perdere la presentazione del libro, ma non è stato possibile perché non c'era una volontà di parlare, c'era la volontà di impedire di parlare", ha aggiunto. (Rin)