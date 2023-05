© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Femminista sono sempre rimasta, ma quello che facevamo allora" con i Radicali "erano contestazioni pacifiche e soprattutto non violente. Il metodo della non violenza era la discriminante per il movimento radicale e non abbiamo pensato di togliere la parola a qualcuno". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4.(Rin)