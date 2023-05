Torino: Roccella, a Salone libro aggressività preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Salone di Torino "nulla" di pericoloso "è accaduto anche perché c'erano le Forze dell'ordine, ma penso che ci fosse un'aggressività e una violenza nelle persone abbastanza preoccupante". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4, parlando delle contestazioni subite a Torino. "Abbiamo fatto di tutto per stemperare questo atteggiamento. Non ho avuto paura", ha aggiunto.(Rin)