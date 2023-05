Torino: Roccella, faccio la vittima? Evidente il contrario, si guardino filmati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi l'ha accusata di "fare la vittima", il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha obiettato: "Mi sembra un rovesciamento dei fatti, basta vedere i filmati. E' evidente che abbiamo ampiamente tollerato il dissenso e abbiamo cercato di dialogare con chi dissentiva", ma "togliere la parola è un atto intollerabile in un posto come il Salone del libro", ha aggiunto intervenendo a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4.(Rin)