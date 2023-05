Manzoni: La Russa, artefice di forte contributo culturale a nascente Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manzoni è stato soprattutto artefice di un forte contributo culturale alla nascente Italia". Lo ha dichiarato il presidente del senato Ignazio La Russa durante il suo intervento in Duomo a Milano per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. "Mi richiamo - ha affermato -a quello che è stato detto e faccio considerazioni quasi personali: non personale è il convincimento che nel Manzoni vince sempre la speranza, sempre legata nella fede in Dio, quella che chiama la provvidenza, presente in tutte le opere e nei ‘Promessi sposi’ in particolare". I Promessi sposi, ha poi affermato La Russa, oltre che primo romanzo della letteratura italiana si può definire "primo caposaldo del risorgimento italiano". (Rem)