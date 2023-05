Diritto: Roccella, su maternità surrogata a Milano messo in guardia su propaganda contraria a legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno ha vietato" a Milano la manifestazione a favore della maternità surrogata, "abbiamo messo in guardia dal fatto che è possibile che ci sia una propaganda contraria alla legge". Lo ha precisato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4. Negli anni '70 sull'aborto "facevamo disobbedienza civile attraverso le autodenunce, cioè mettendo in discussione noi stessi, il nostro corpo, non la libertà degli altri", ha chiarito.(Rin)