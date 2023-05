Cooperazione: Abodi, tema importante da affrontare sin dalla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È importante affrontare la tematica della cooperazione sin dalla scuola, ancor prima che dall’università, e fare in modo che ci sia un’alfabetizzazione alla collaborazione e alla cooperazione”. Lo ha affermato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo alla presentazione del premio "Attanasio-Iacovacci, riferimenti per i giovani impegnati nella cooperazione internazionale". “La generosità del donarsi attraverso la cooperazione – ha proseguito – passa per un’alfabetizzazione che manca”. “Quello che raccogliamo nel nostro Paese è il frutto di una generosità spontanea, quasi genetica, ma il livello qualitativo e morale di una nazione migliora nel momento in cui queste tematiche vengono affrontate in modo sistematico, didattico”, ha sottolineato il ministro. (Rin)