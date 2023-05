Maltempo: Meloni riceve telefonata solidarietà di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi una telefonata dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il quale ha voluto esprimere la sua vicinanza e offrire il supporto del governo israeliano per le vittime e i danni causati dall’alluvione. Il presidente Meloni - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - ha ringraziato per la solidarietà espressa nella drammatica circostanza e per il forte legame di amicizia che si vede proprio in questi momenti di difficoltà. (Com)