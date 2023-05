Veneto: Zaia, legge irlandese etichettatura vino è rischio per nostra filiera vitivinicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Dublino ha annunciato di aver convertito in legge la proposta di mettere un'etichettatura riportante un messaggio di pericolo per la salute sulle bottiglie di vino. "La legge irlandese, frutto del colpevole silenzio dell'Unione, che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie è un rischio incombente sulla nostra filiera vitivinicola" ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Ma è anche un attacco ad un simbolo della nostra tradizione e identità, relegato da questo provvedimento a semplice 'bevanda', in barba ad ogni logica, studio, approfondimento culturale o scientifico. Purtroppo, c'è un'Europa che, ancora una volta, assiste inerme alla messa in pericolo dei propri prodotti più rappresentativi e affermati sui mercati, simbolo di una produzione che non esito a definire 'monumentale e identitaria' oltre che caratterizzata da un consumo tradizionale da millenni. Come i monumenti più preziosi anche il nostro vino deve essere difeso da quello che appare davvero uno sfregio: assimilare il consumo del vino, nella grandissima maggioranza dei casi responsabile ed estremamente limitato, ad un mero rischio per la salute, infatti, svela ancora più dell'incomprensibile ambiguità di chi approva simili norme la passività di un'Europa che nella difesa e nella tutela delle sue produzioni più tipiche rinuncia ad essere efficace" ha Zaia. (Rev)