Usa: da repubblicani proposta per bloccare cancellazione del debito studentesco, Biden minaccia il veto

- La Casa Bianca ha minacciato di esercitare il diritto di veto nei confronti di una proposta avanzata dai repubblicani alla Camera dei rappresentanti, tesa a bloccare il piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco di milioni di cittadini. In una nota, la presidenza Usa ha definito la proposta “un chiaro tentativo di ostacolare la ripresa del Paese, dal momento che impedirà la cancellazione del debito di circa 40 milioni di cittadini”. Il presidente, Joe Biden, eserciterà il diritto di veto nel caso in cui la proposta dovesse arrivare sulla sua scrivania. (Was)