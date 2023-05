Pavia: Fondazione Mondino, con intelligenza artificiale lettura risonanza magnetica in 10 secondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ai giornalisti della sede di Milano di Agenzia Nova va il ringraziamento mio e dell’istituzione regionale per l’attenzione con cui seguono ogni giorno l’attività del Consiglio" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

21 luglio 2021

- Un ottimo esempio di come funzionano bene le nostre Università e i nostri centri di ricerca". Lo afferma l'assessore regionale all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, commentando il progetto pilota presentato oggi a Pavia che, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, consentirà di ottenere in pochi secondi, fino a un massimo di dieci, informazioni accurate sulle proprietà dei tessuti patologici. L'impiego sperimentale delle reti neurali per l'acquisizione delle immagini di risonanza magnetica è l'oggetto del progetto di ricerca sviluppato alla Fondazione IRCSS Mondino dal trentenne Leonardo Barzaghi e dalla ventiseienne Raffaella Fiamma Cabini, dottorandi del Centro 'BioData Science' dello stesso Mondino, coordinato dalla professoressa Silvia Figini. Sono stati loro, già laureati in fisica a Pavia e Milano, a presentarlo in anteprima mondiale al 'CompMat Spring Workshop', l'evento dedicato alle nuove frontiere del machine learning. "Sono molto orgoglioso per il grande risultato che è stato raggiunto da due giovani ricercatori lombardi. Grazie a questa innovazione - continua Fermi - verranno abbattuti i tempi necessari per ottenere immagini tramite la risonanza magnetica e questo permetterà di rendere l'esame più confortevole per i pazienti e di avere qualche risparmio per le strutture sanitarie. Aspetto dunque i ragazzi in Regione per complimentarmi con loro". (segue) (Com)