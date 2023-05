Brasile: governo chiede alla Spagna di agire dopo ripetuti insulti razzisti contro Vinicius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha diffuso oggi una dichiarazione in cui condanna "con la massima fermezza" gli attacchi razzisti che il calciatore del Real Madrid Vinicius Jr "ha subito ripetutamente in Spagna", da ultimo lo scorso fine settimana allo stadio Mestalla di Valencia, e invitato le autorità spagnole a "prendere provvedimenti" per evitare che si ripetano. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". "Tenendo conto della gravità dei fatti e dopo più di un episodio inammissibile, il governo brasiliano si rammarica profondamente che finora non siano state prese le misure necessarie per prevenire ed evitare questi atti di razzismo", si legge nel comunicato, in cui si chiede all'esecutivo di Madrid e alle autorità sportive spagnole di punire i responsabili di quanto accaduto sabato scorso. Allo stesso tempo, il governo brasiliano ha lanciato un appello alla Fifa, il massimo organismo calcistico mondiale, nonché alla Federazione spagnola e a LaLiga affinché attuino misure adeguate per evitare il ripetersi di eventi come questo. "Il governo brasiliano ha agito in collaborazione con il governo spagnolo per promuovere politiche di uguaglianza razziale e condividere conoscenze e buone pratiche per aumentare l'accesso allo sport per le persone di origine africana e gli immigrati, con piena intolleranza verso le pratiche discriminatorie", si legge nel testo firmato dai ministeri degli Esteri, dell'Uguaglianza razziale, dello Sport e dei Diritti umani e della Cittadinanza. (Spm)