Cospito: Pd, anche Procura conferma segretezza informazioni usate da Delmastro

- "Abbiamo sempre posto due questioni politiche sulla vicenda Donzelli-Delmastro: che le informazioni erano segrete e pertanto non potevano essere rivelate al collega di partito che poi le ha usate in aula per colpire l'opposizione; e che il sottosegretario Delmastro avrebbe dovuto scusarsi per le gravissime accuse rivolte ai parlamentari democratici di 'inchino ai mafiosi'. Oggi sappiamo che la Procura di Roma ritiene, come noi abbiamo sempre detto, che via sia stata violazione del segreto, posizione che smentisce l'autodifesa del sottosegretario e la difesa di ufficio del ministro Nordio". Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo del Pd nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, Federico Gianassi e Alfredo Bazoli, che aggiungono: "La giustizia farà il suo corso e noi non entriamo nel merito del procedimento e delle eventuali responsabilità penali, ma abbiamo posto e poniamo questioni politiche. Pertanto, a maggior ragione giudichiamo grave e incomprensibile il rifiuto del sottosegretario di scusarsi con il Pd per le gravi parole rivolte ai nostri esponenti".(Com)