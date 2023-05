Arabia Saudita: Tajani, presto visita consolare a italiana detenuta a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra alcuni giorni potrebbe svolgersi una visita consolare italiana alla giovane hostess italiana, Ilaria De Rosa, detenuta in un carcere di Gedda. A dirlo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Noi ci stiamo muovendo affinché ci possa essere presto una visita consolare in carcere, magari con la presenza di un avvocato, per permetterle di potersi difendere, o comunque perché ci possa essere, da parte dell'autorità italiana, un accertamento delle condizioni di salute", ha dichiarato il ministro. "Abbiamo trovato disponibilità da parte delle autorità saudite, credo che presto ci sarà una visita nel carcere in cui è detenuta", ha concluso. (Beb)