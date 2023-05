Portogallo: fonti stampa, al via domani nuove ricerche per la piccola Madeleine McCann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia portoghese inizierà domani le ricerche presso la diga di Arade, nel distretto di Faro, in relazione alla scomparsa di Madeleine McCann avvenuta 16 anni fa quando la piccola aveva 3 anni. È quanto rivelato da fonti investigative all'agenzia di stampa "Lusa", spiegando che alle ricerche - che dovrebbero durare tra i due ed i tre giorni - parteciperanno anche le autorità tedesche e britanniche. L'operazione è il risultato di un ordine di indagine europeo inviato dalle autorità tedesche al Portogallo ed è incentrato sulla diga di Arade, situata a circa 50 chilometri da Praia da Luz, il luogo in cui la bambina scomparve nel maggio 2007 mentre era in vacanza con i genitori. Il luogo, infatti, era frequentato da Christian Brueckner, sospettato della scomparsa della bambina. Christian Brueckner, 45 anni, sta scontando una condanna a Kiel, in Germania, per un altro reato. Nell'ottobre dello scorso anno è stato anche accusato dalla giustizia tedesca di tre reati di stupro e due di abusi sessuali su minori in territorio portoghese, presumibilmente commessi tra il 2000 e il 2017. (Spm)