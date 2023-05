Sudan: proseguono i combattimenti su entrambe le sponde nel Nilo, attesa per il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora in corso aspri combattimenti tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf) a Omdurman e dall'altra parte del fiume Nilo, nella capitale Khartum. Lo riferiscono fonti sul posto ad "Agenzia Nova", secondo cui l'intensità dei combattimenti suggerisce che le parti in guerra stiano cercando di guadagnare terreno prima che questa sera (alle 21:45 locali) entri in vigore il cessate il fuoco mediato da Arabia Saudita e Stati Uniti. I combattimenti hanno infuriato per tutta la notte di domenica e sono proseguiti oggi. Pesanti combattimenti vengono segnalati anche nell'area dell'ospedale militare di Omdurman, dove l'ex presidente Omar al Bashir è in cura, secondo quanto riferito da fonti della "Bbc". Pesanti scontri si sono verificati anche a nord di Omdurman, vicino alla base aerea di Wadi Saeedna. L'aeroporto è utilizzato dai militari per effettuare attacchi aerei contro le postazioni delle Rsf ed è stato utilizzato anche da governi stranieri per evacuare i propri cittadini all'inizio del conflitto. Le Rsf hanno tentato di raggiungere la base aerea dalla sponda orientale del fiume Nilo, ma oggi sono scoppiati combattimenti anche lungo la sponda occidentale del fiume. Combattimenti hanno avuto luogo anche a sud di Omdurman, vicino al confine con lo Stato del Nilo Bianco, dove c'è un piccolo aeroporto. (Res)