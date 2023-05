Maltempo: Costa (M5s), Unità missione Italia sicura non adatta a scopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima alluvione che ha colpito i nostri territori, causando vittime e danni incalcolabili, dovrebbe spingere la politica ad agire, cercare soluzioni. Purtroppo, devo tristemente sottolineare che non è così. Si utilizza, ancora una volta, un evento drammatico per mettere in campo inutili e dannose strategie comunicative o per attaccare qualcuno". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "Parlare di dissesto idrogeologico implica un notevole grado di conoscenza della cosa, essendo una materia molto tecnica - continua il parlamentare in una nota -. Da giorni si continua a discutere del perché sia stata chiusa l'Unità di missione Italia sicura. Lo ribadisco: lo strumento non era adatto allo scopo. A dirlo è stata anche la Corte dei conti, non Sergio Costa. La stessa Corte che nella relazione sul Piano Proteggi Italia, messo in campo dal mio ministero dell'Ambiente, nel 2023, ne ha constatato i passi avanti fatti, evidenziando il problema della limitata capacità progettuale esecutiva del livello regionale e comunale, Enti che vanno quindi ulteriormente aiutati e guidati. Ai detrattori chiedo: perché per 30 anni avete tenuto nel cassetto uno strumento necessario come la carta geologica nazionale? Mentre altre nazioni come la Spagna sono già al secondo aggiornamento, l'Italia sta faticosamente avanzando nella conoscenza tecnica del nostro territorio. Ripeto: parlare di dissesto idrogeologico implica una grande capacità e conoscenza, oltre alla visione di Paese che vogliamo. Il Movimento cinque stelle - conclude Costa - ha dimostrato di sapere da che parte stare, non si può dire altrettanto di altri politici che sbraitano sui giornali in cerca di consenso". (Com)