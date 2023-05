Maltempo: Tajani domani a Forlì per sostegno a imprese dei territori alluvionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si recherà domani pomeriggio, martedì 23 maggio, in missione a Forlì. Lo ha riferito una nota della Farnesina. La visita inizierà con una riunione presso il Comitato operativo comunale sulla situazione di emergenza alle 18:30. A seguire, presso la Sala consiliare del municipio di Forlì, il ministro Tajani incontrerà, con il sindaco Gian Luca Zattini, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo e camerale delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. All'incontro prenderanno parte anche i vertici di Ice, Sace, Simest e Cassa depositi e prestiti (Cdp). Il ministro illustrerà ai delegati delle associazioni le misure di finanza agevolata e le iniziative/strumenti promozionali che, su sua indicazione, la Farnesina ha deciso di mettere in campo a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza, in coerenza con la strategia di diplomazia per la crescita avviata dal governo e d'intesa con i vertici degli enti preposti al sostegno all'internazionalizzazione.(Com)