Infrastrutture: Terzi, da Anas conferma di 4,3 milioni per riqualificare Ss 42 (2)

- "Regione Lombardia si è impegnata a fare da tramite tra Anas, proprietaria della strada e i Comuni, per fare in modo che questi interventi prioritari per il territorio - ha spiegato Terzi - venissero finanziati e realizzati in tempi brevi. Le rotatorie avranno infatti un impatto positivo, fluidificando il traffico e accorciando i tempi di percorrenza. Inoltre, verranno messi in sicurezza gli incroci, tra i più pericolosi e trafficati lungo la strada statale". "Dopo lo studio preliminare presentato dai sindaci della Comunità montana lo scorso settembre - ha aggiunto l'assessore - Anas ha confermato l'inserimento degli interventi nel contratto di programma. Non solo: i tecnici sono già al lavoro per la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva. Si va avanti spediti, in attesa di procedere anche con l'intervento sulla variante di Trescore-Entratico". (Com)