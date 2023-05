Francia: governo presenta piano per ridurre emissioni di gas ad effetto serra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha presentato un piano per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. L'obiettivo è quello di ridurre per il 2030 le emissioni del 50 per cento rispetto al 1990, passando così da 408 milioni di tonnellate di Co2 a 279 milioni. Tra le misure previste ci sono quelle che porteranno alla scomparsa delle caldaie a gas. L'esecutivo vuole inoltre tagliare le emissioni del settore industriale con 24 milioni di tonnellate di Co2 per il 2030. La premier Elisabeth Borne ha spiegato che circa la metà degli sforzi verrà chiesto alle aziende, un quarto alle famiglie e la parte restante alle collettività locali. Il piano dovrà essere discusso con le aziende del settore in seguito passare attraverso l'approvazione del Parlamento. (Frp)