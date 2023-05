Elezioni europee: Azione a Iv, costruire lista comune, includere +Europa e liberaldemocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione ritiene che "occorra valutare con tutte le formazioni politiche e le associazioni appartenenti all’area di Renew Europe, a partire da +Europa ed i liberaldemocratici europei, la possibilità di costruire una lista comune per le elezioni europee del 2024". E' quanto si legge nel testo del documento che Azione chiede di condividere questa sera alla riunione di gruppo del Senato e domani alla Camera. "La decisione verrà presa in piena autonomia dagli organi di tutti i partiti coinvolti nei tempi utili alla partecipazione alle elezioni europee, tenendo in considerazione il contesto politico e la qualità dei rapporti intercorsi tra i vari soggetti. Solo in un clima di ritrovata fiducia sarà infatti possibile fare una proposta politica comune convincente per gli elettori", conclude il testo firmato dai parlamentari di Azione: Carlo Calenda; Mariastella Gelmini; Giusy Versace; Marco Lombardo; Matteo Richetti; Mara Carfagna; Antonio D’Alessio; Daniela Ruffino; Enrico Costa; Fabrizio Benzoni; Giulia Pastorella; Giulio Cesare Sottanelli; Giuseppe Castiglione; Isabella De Monte e Valentina Grippo. (Rin)