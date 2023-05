Manzoni: Caruso, Requiem di Verdi in Duomo uno dei modi più nobili per ricordarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celebrare Manzoni riproponendo il capolavoro del Requiem di Verdi nel Duomo di Milano, penso sia uno dei modi più nobili e rispettosi per ricordare il Grande Maestro della cultura e della letteratura italiana". Lo afferma l'assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, che partecipa alla celebrazione nel Duomo di Milano in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. "È stato grazie a Manzoni se l'Italia ha una lingua unitaria - prosegue Caruso - Fu lui a rendersi conto che dopo aver unificato l'Italia era necessario procedere all'unificazione linguistica. Perché la lingua italiana è il riflesso della nostra identità, una componente fondamentale della nostra vita e del nostro quotidiano". "Mi unisco quindi - conclude Caruso - alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e ribadisco l'impegno a valorizzare l'eredità manzoniana". (Com)