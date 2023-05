Sardegna: all'Aspal in premio Basile 2023 per la formazione nella pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aspal si è aggiudicata il Premio Filippo Basile 2023 per la formazione nella pubblica amministrazione. Ad annunciarlo l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, che ha espresso soddisfazione per un riconoscimento che premia il valore e l’importanza della formazione anche all'interno dell’amministrazione pubblica. “Un premio importante - sottolinea Lai - che riconosce l’impegno dell’Aspal, l’agenzia sarda per le politiche del lavoro che fa capo al nostro assessorato, che consideriamo un nostro braccio operativo. La formazione - aggiunge l’assessore - oggi più che mai assume una valenza strategica. E’un investimento necessario per sviluppare un organizzazione efficiente valorizzando le competenze professionali, ma soprattutto per migliorare le performance, raggiungere i risultati, diminuire i costi e le inefficienze e fornire un servizio ai cittadini in tempi brevi, creando un pubblico valore”. Non uno ma ben due i premi ricevuti dall’Aspal dal Comitato scientifico della 21esima edizione del Premio Basile per la formazione nella P.A., voluto dall’Associazione italiana formatori con l’obiettivo di valorizzare e diffondere le migliori esperienze formative realizzate dalle Pubbliche amministrazioni. (segue) (Rsc)