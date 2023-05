Sardegna: all'Aspal in premio Basile 2023 per la formazione nella pubblica amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha ricevuto il terzo premio per la sezione “Reti e Sistemi Formativi” col progetto “Compass. Coinvolgere per migliorare le politiche attive e i servizi del lavoro in Sardegna” e la segnalazione di eccellenza per la sezione “Processi e Progetti Formativi” col progetto “Talent up - Entrepreneurship and back”. “Sono due progetti - afferma la direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano - in cui abbiamo creduto e su cui puntiamo molto. Il primo, il progetto Compass realizzato col supporto del Formez di Cagliari mira a rafforzare la capacità amministrativa e promuove un coinvolgimento reale di tutti i portatori di interesse. L’altro progetto, Talent Up, giunto quest’anno alla seconda edizione, è rivolto ai giovani che hanno delle idee imprenditoriali e ai quali diamo la possibilità di essere seguiti e formati in centri di eccellenza all’estero specializzati in formazione imprenditoriale”. La notizia del premio è stata data a Roma, durante il Convegno Nazionale dedicato alla Formazione nella Pubblica Amministrazione dal titolo “2023/2026: Competenze ibride e digitalizzazione: ruolo e prospettive per la Formazione nella Pubblica Amministrazione” a cui è abbinata la cerimonia di premiazione del Premio “Filippo Basile”. (Rsc)