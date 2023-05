Abruzzo: a esame Giunta variazione bilancio 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, presieduta dal presidente Marco Marsilio e riunita in seduta ordinaria, su proposta dell'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate: programma interventi infrastrutturali messa in sicurezza e rischio idrogeologico 89.343,29 euro; rimborsi dovuti alle emittenti radiotelevisive locali per messaggi campagne elettorali 23.297,57 euro: Fsc 2007/2013; contributi impianti sportivi comuni di L'Aquila e Trasacco 245.404,01 euro Fsc 2014-2020; finanziamento programma di promozione turistica 586.687,02 euro; Pnc Nuovo modello organizzativo rete di assistenza sanitaria territoriale 10.260.848,00 euro; contributi per la minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici 16.613,52 euro; Fsc 2007/2013 ristrutturazione impianto scioviario Oasi del Cervo Gamberale (Ch) 37.466,40 euro; Fsc 2021-2027 Avviso pubblico "Fristart" completamento azione 3.5.1 Por Fesr 8.231.883,49 euro; versamenti per certificazioni impianti termici ed emissioni in atmosfera 8.723,33 euro.(Gru)