Germania: direttore intelligence interna, Cina utilizza enormi risorse per lo spionaggio

- La Cina sta utilizzando “enormi risorse umane e finanziarie” per le operazioni di spionaggio, che hanno raggiunto “un'intensità elevata”. È quanto affermato da Thomas Haldenwang, il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Secondo il funzionario, Pechino continua a investire nelle attività di intelligence “per l'obiettivo dichiarato di un ruolo di guida globale, politica, militare, economica e scientifica”. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, Haldenwang ha aggiunto che attacchi informatici complessi possono essere osservati anche nel caso della Cina, non soltanto della Russia. Inoltre, da parte della Repubblica popolare cinese vi è “un crescente interesse a spiare la politica tedesca in tutti i campi”. Il direttore del Bfv ha, infine, evidenziato: “Mentre il revanscismo di Mosca si è rivelato aggressivo e militarista, Pechino sta agendo in maniera molto più discreta, strategica e con obiettivi di lungo periodo”. (Geb)