Siria: ministro degli Esteri riceve le credenziali del nuovo coordinatore residente Onu

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal al Miqdad, ha ricevuto il nuovo coordinatore residente delle Nazioni Unite e coordinatore umanitario nel Paese, Adam Abdel Mawla. Lo ha riferito l'agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, aggiungendo che durante l'incontro si è discusso del “rapporto di cooperazione tra il governo siriano e le varie agenzie Onu che operano nel Paese, nonché dell'importanza di rafforzare questo partenariato per rispondere alle sfide umanitarie esistenti”. Miqdad ha sottolineato l'importanza di "affrontare i bisogni umanitari del popolo siriano derivanti dal terrorismo, dal terremoto e dalle misure economiche coercitive unilaterali imposte illegalmente dagli Stati Uniti e dall'Occidente". Il ministro degli Esteri siriano ha inoltre evidenziato la necessità di concentrarsi sul “sostegno al settore energetico per riabilitare le strutture danneggiate e i servizi" e di “lavorare in conformità con i principi e gli obiettivi della Carta dell’Onu, che prevedono il rispetto della sovranità e dell'indipendenza degli Stati e la non interferenza nei loro affari interni". Da parte sua, Abdel Mawla ha affermato che "il ruolo delle Nazioni Unite nel Paese mediorientale sarà quello di accelerare il processo di recupero nei settori che riguardano diversi aspetti della vita quotidiana dei cittadini siriani, fornendo assistenza umanitaria ai gruppi più bisognosi". (Lib)