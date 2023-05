Cultura: da Roma a Favignana un'estate di musica, libri e mostre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Roma a Favignana passando per Parigi: l'estate è un mix di cultura, ricerca gastronomica e intrattenimento grazie al "Djoon summer residency" che si terrà alla Camparia di Favignana in estate. L'evento musicale unisce virtualmente l'Alcazar di Roma con il Djoon club di Parigi e vedrà alternarsi selezioni di Dj e artisti, nazionali e internazionali, che vanno dal rare groove al funk, dal soul a tutte le sfumature dell’house e all'afro. Mostre e installazioni completano la rassegna. A suggellare la collaborazione, venerdì scorso, è stata la serata Toy Tonics organizzata nel locale trasteverino e in cui è stata presentata la "Alcazar summer weekend". Il 7 luglio sarà la Camparia a ospitare gli artisti dell’Alcazar (Stefano Fusco, Antonio Aiello e Jason K), ambasciatori della musica capitolina con Bruno Belissimo quale ospite speciale. Gli artisti romani si alterneranno con i francesi Afshin e Greg Gauthier e con i siciliani El Niño e Sebastian. (segue) (Rer)