Autonomia: Città metropolitana Roma, governo sospenda ogni decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di Consiglio metropolitano di Roma, dopo aver osservato un minuto di raccoglimento, per le vittime dell'alluvione in Emilia, è stata approvata a maggioranza la mozione, presentata dalla consigliera delegata Tiziana Biolghini, sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, dell'Autonomia differenziata per le Regioni a Statuto ordinario. "Chiediamo al Governo di sospendere ogni decisione in ordine a forme di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario". Lo dichiara in una nota Tiziana Biolghini, consigliera delegata e Roberto Eufemia consigliere metropolitano. "Il disegno di legge Calderoli mette gravemente in pericolo l'eguaglianza dei diritti tra i cittadini, con conseguenze devastanti per la scuola, la sanità, le politiche ambientali ed energetiche, i beni culturali, lo sviluppo delle infrastrutture e perfino i contratti nazionali di lavoro. Questa autonomia differenziata va contro tutto quello che uno Stato dovrebbe garantire: difesa delle aree più svantaggiate e delle fasce sociali più deboli. Non esiste, per di più, un coinvolgimento dei Comuni e un adeguato dibattito pubblico per un tema con ricadute così profonde sull'assetto istituzionale e sulla vita dei cittadini", conclude la nota.(Com)