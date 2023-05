I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: investito a bordo del monopattino, muore 25enne a Casal del Marmo - È stato investito mentre circolava a bordo di un monopattino su via Casal del Marmo ed è deceduto poco dopo. Si tratta di un 25enne bengalese, vittima di un incidente, nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Cassia e gli operatori sanitari del 118 in seguito a una segnalazione al numero unico per le emergenze, il 112. Tuttavia, giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. E sono scattate le indagini per omissione di soccorso, poiché al momento dell'arrivo dei vigili l'investitore, probabilmente in auto secondo le prime ricostruzioni, si era dileguato. (segue) (Rer)