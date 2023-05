I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: piazza di Spagna pedonale, ospiterà eventi di cinema e moda - Con la monumentale scalinata della Trinità dei Monti e la fontana della Barcaccia, i vicoli del commercio di lusso e i caffé storici, piazza di Spagna a Roma diventa pedonale. Il provvedimento riguarderà l'area fino a piazza Miglianelli e fino al primo tratto di via Frattina. Gli stalli per i taxi e quelli per il carico e scarico merci saranno spostati: per i primi sarà individuata una soluzione dall'agenzia capitolina Roma Servizi per la Mobilità, che includa anche lo studio della viabilità alternativa, per i secondi c'è già l'idea di predisporli nella vicina via dei Due Macelli. E sarà proprio in questo snodo che sarà consentita la circolazione, su un'unica corsia, ai veicoli pubblici e privati nel tratto di via Frattina che collega via di Propaganda a via dei Due Macelli. Sono i provvedimenti principali proposti nella delibera, a prima firma del presidente della commissione Turismo di Roma, Mariano Angelucci del Pd, che da domani arriva in Aula Giulio Cesare. L'atto traccia delle linee guida per la riqualificazione di piazza di Spagna, che va a intrecciarsi con quella del Tridente, anche - e soprattutto - in vista degli eventi internazionali che interesseranno Roma a partire dal Giubileo del 2025. La pedonalizzazione contemplerà "ipotesi alternative per il transito dei residenti e di coloro che hanno un permesso per l’accesso alla Zona a traffico limitato del Tridente", si legge nel documento. Ma sarà possibile soltanto previo nullaosta della Sovrintendenza capitolina, dal momento che la piazza, famosa in tutto il mondo, ricade nell'area patrimonio Unesco. Con il traffico delocalizzato la piazza sarà aperta così "a eventi di rilievo internazionale, da realizzare in piazza di Spagna e piazza Mignanelli legati al settore della moda e del cinema" e per questo si prevedranno "risorse finanziarie adeguate per la progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione", si legge ancora nella delibera. "È un altro tassello per il rilancio del centro storico di Roma su cui abbiamo lavorato in questi mesi con associazioni e residenti", spiega Angelucci interpellato da "Agenzia Nova". "Dopo la delibera per la riqualificazione di via Veneto, il cui progetto sta procedendo, anche questa delibera grazie al lavoro delle commissioni e della maggioranza arriva in Aula. Siamo molto soddisfatti", aggiunge. E annuncia: "A breve presenteremo in commissione anche la delibera per il rilancio di piazza Fiume". (segue) (Rer)