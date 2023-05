I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: Onu condanna proroga stato di emergenza, si calpesta diritto a processo equo - Le Nazioni Unite hanno condannato l’ennesima proroga dello stato di emergenza in El Salvador, in vigore da oltre un anno. “Lo stato di emergenza è stato dichiarato a seguito di una serie di omicidi legati alle bande. Nonostante il suo obbligo di proteggere i cittadini da atti così atroci, il governo non può calpestare il diritto a un processo equo in nome della sicurezza pubblica", affermano gli esperti Onu in un comunicato dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Secondo dati ufficiali nel settembre 2022 almeno 58mila persone risultavano detenute nel quadro dello stato di emergenza, tra cui almeno 1.600 minori. Sei mesi dopo, questo numero è aumentato a "più di 67mila". Le informazioni ricevute, recita il comunicato, indicano che molte di queste detenzioni sono arbitrarie e alcune costituiscono sparizioni forzate. "Lo stato di emergenza prolungato comporta il rischio di violazioni di massa del diritto a un processo equo", affermano gli esperti. (segue) (Res)