© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita dell'1,20 per cento nel 2023 - Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari all'1,20 per cento del prodotto interno lordo (Pil). È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) oggi, 22 maggio. Il dato è in crescita rispetto all'1,02 per cento previsto la scorsa settimana e rispetto allo 0,96 stimato un mese fa. Il Brasile che secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) ha chiuso il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese, al 2,9 per cento, in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno in corso. (segue) (Res)