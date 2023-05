I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: governo sospende colloqui con dissidenza Farc dopo omicidio minori - Il governo della Colombia ha sospeso il dialogo di pace con la dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) dopo l’assassinio di quattro minori da parte del fronte “Carolina Ramirez” nel dipartimento di Putumayo, nel sud del Paese. “Un fatto atroce, che mette in dubbio la volontà di costruire un Paese in pace”, recita un comunicato del governo. L'Ufficio del procuratore generale della Colombia ha annunciato ieri l'apertura di un'indagine per l'omicidio di quattro giovani indigeni, del popolo Murui del Putumayo, i quali avrebbero cercato di fuggire al reclutamento forzato da parte dello Stato maggiore centrale, la fazione delle Farc che non ha mai aderito agli accordi di Pace del 2016. (Res)