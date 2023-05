Egitto: primato in Africa per emissione obbligazioni in yuan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che questo passaggio, che porta all'emissione di obbligazioni Panda sostenibili nel mercato finanziario cinese, apra la strada per esplorare nuove strade per raggiungere i nostri obiettivi strategici, entrando in nuovi mercati e ampliando il nostro orizzonte di investitori, oltre a raggiungere la visione dell'Egitto per il 2030”, ha affermato il ministro. Il governatore della Banca centrale d'Egitto, Hassan Abdullah, ha affermato che l'ospitare in Egitto gli incontri annuali di quest'anno conferma la ferma determinazione dello Stato a sostenere l'integrazione tra i Paesi e le istituzioni del continente africano e il suo sviluppo attraverso una cooperazione permanente e continua con i partner per lo sviluppo. L'Egitto è il terzo maggiore azionista della banca e uno dei maggiori beneficiari delle sue operazioni di sviluppo in l'africano. (Cae)