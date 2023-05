Sanità: Schillaci e Cirielli incontrano a Ginevra direttore generale Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, hanno incontrato oggi a Ginevra, in Svizzera, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lo ha riferito la Farnesina su Twitter. Schillaci e Cirielli si sono recati in Svizzera per partecipare all’apertura dell’Assemblea mondiale della sanità. Il viceministro degli Esteri ha inoltre incontrato il direttore del Programma salute e migranti, Santino Severoni.(Res)